Política
Presidenciais 2026
"Não percam ADN". O apelo de Ventura em jantar com deputados do Chega
O Refeitório dos Monges, na Assembleia da República, foi o local escolhido para o jantar de Natal do grupo parlamentar do Chega.
André Ventura discursou no início do jantar com os deputados do seu partido e "vestiu o fato" de candidato à Presidência da República.
Ventura falou das últimas conquistas políticas, com a ultrapassagem no Parlamento do Partido Socialista, e pediu aos membros do Chega para não se "aburguesarem". Lembrou também que é importante o Chega manter "o ADN" ideológico. Teresa Borges- Antena 1
O líder do Chega refere que uma eventual vitória nas eleições presidenciais colocaria em causa o bipartidarismo.