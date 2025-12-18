"Não percam ADN". O apelo de Ventura em jantar com deputados do Chega

Teresa Borges- Antena 1

André Ventura discursou no início do jantar com os deputados do seu partido e "vestiu o fato" de candidato à Presidência da República.Ventura falou das últimas conquistas políticas, com a ultrapassagem no Parlamento do Partido Socialista, e pediu aos membros do Chega para não se "aburguesarem". Lembrou também que é importante o Chega manter "o ADN" ideológico.