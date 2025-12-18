"Não percam ADN". O apelo de Ventura em jantar com deputados do Chega

O Refeitório dos Monges, na Assembleia da República, foi o local escolhido para o jantar de Natal do grupo parlamentar do Chega.

Foto: António Pedro Santos - Lusa

André Ventura discursou no início do jantar com os deputados do seu partido e "vestiu o fato" de candidato à Presidência da República.

Ventura falou das últimas conquistas políticas, com a ultrapassagem no Parlamento do Partido Socialista, e pediu aos membros do Chega para não se "aburguesarem". Lembrou também que é importante o Chega manter "o ADN" ideológico.
Teresa Borges- Antena 1

O líder do Chega refere que uma eventual vitória nas eleições presidenciais colocaria em causa o bipartidarismo.
