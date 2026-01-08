Política
"Não sou o candidato do Governo", garante Marques Mendes numa noite em que Beleza voltou a colocar Sá Carneiro na campanha
Luís Marques Mendes assegura que não se assume como "o candidato do Governo", criticando "títulos e notícias" de jornais, classificando mesmo essa descrição como "um erro monumental".
Foto: Miguel A. Lopes/LUSA
Palavras de Marques Mendes num jantar esta quinta-feira, em Torres Novas, onde contou com a presença e o discurso de Leonor Beleza. A primeira vice-presidente do PSD e presidente da Comissão de Honra da candidatura presidencial insistiu que só Marques Mendes pode ser "o garante" da estabilidade política em Portugal.
E voltou a colocar Sá Carneiro na campanha: critica os que têm falado no histórico líder do PSD e lembra que Sá Carneiro defendia uma "sintonia" entre São Bento e Belém.
Argumento que serve para Leonor Beleza criticar os que têm apontado a falta de independência de Marques Mendes face ao Governo.