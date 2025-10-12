"Não tenho medo de eleições". Montenegro só exerce "funções políticas na base da confiança do povo"

Foto: Estela Silva - Lusa

"Vamos aguardar com toda a serenidade, com a consciência de que fizemos tudo o que tínhamos a fazer e agora esperamos o veredicto das pessoas", começou por afirmar Luís Montenegro.



Sem confirmar o "nervosismo" para conhecer os resultados em Lisboa e no Porto, o presidente do PSD considerou que é possível "que haja uma grande expectativa", mas que "em 308 municípios há um nervoso miudinho em todos os partidos".



"Vamos olhar para todos os pontos do nosso território com o mesmo interesse".



O primeiro-ministro e líder do PSD esteve no terreno "com todo o entusiasmo" para ajudar "a construir um Portugal melhor" e acredita que há projetos "fortíssimos".



"O Governo tem uma filosofia política e trabalha com todos os autarcas, sejam eles de que partido forem", disse, acrescentando que "quanto maior a capacidade de alinhamento, de coordenação, de concordância é possível que isso se reflita também no trabalho dos autarcas".



Luís Montenegro não nega que os resultados desta noite se possam refletir como uma avaliação ao trabalho do Governo.



"De alguma maneira, o partido político que lidera o Governo tem a expectativa que também a sua capacidade de ligação às comunidades locais possa estabelecer um contrato social, político, forte. Mas é isso que pretendo", afirmou. "Eu não tenho medo de eleições. Já estive muitos anos na oposição".



Montenegro acrescentou que só quer "exercer funções políticas na base da confiança do povo".