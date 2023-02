"Não vou pactuar com partidos anti-Europa, anti-NATO, pró-russos, racistas ou xenófobos"

“Na altura em que houver eleições, vou dizer aos portugueses aquilo a que vou, não vou fazer como o atual primeiro-ministro, que deu a Portugal um Governo que os portugueses não quiseram”, afirmou Luís Montenegro.



E, dirigindo-se diretamente para a câmara, acrescentou: “Eu sei que vocês não estão preocupados com o Chega, como eu também não estou. Quando chegarmos à campanha eleitoral, eu vou ser muito claro e há uma coisa que podem saber desde já: eu não vou pactuar com partidos anti-Europa, anti-NATO, pró-Rússia ou partidos que tenham políticas xenófobas e racistas. Mas não vamos antecipar as coisas nem vamos inquinar a nossa mensagem”.







Nesta entrevista, Montenegro defendeu que o Governo deve promover um programa extraordinário de regularização de dívidas de famílias e empresas às finanças e segurança social e aplicar a receita em medidas sociais.