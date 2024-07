Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS, considera que há espaço para continuar a negociar o Orçamento do Estado para 2025 nos próximos meses.

"Esta era uma reunião de início de conversa. Vamos continuar a conversar", afirmou.



A líder socialista não quis revelar detalhes sobre esta reunião com o Governo, prometendo total transparência no momento em que as negociações terminarem.



"Não temos razões para estar pessimistas", afirmou.