"Negócio". Ministra da Saúde defende alterações à contratação de tarefeiros
A ministra da Saúde defendeu, na Sic Notícias ontem à noite, as mudanças nas regras que pretende fazer ao trabalho dos médicos tarefeiros nas urgências.
Com as novas regras para os médicos tarefeiros, Ana Paula Martins explica que também pretende diminuir desigualdades.
A ministra da Saúde garantiu ainda que o governo não pretende encerrar maternidades.
No entanto, admite que tem havido alguma descoordenação na gestão das urgências de obstetrícia, uma gestão que precisa de ser melhorada.Apesar destas falhas, Ana Paula Martins garante que este ano a intermitência das urgências foi menor em relação ao ano passado, mesmo no pico do verão.