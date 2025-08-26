"Negócio". Ministra da Saúde defende alterações à contratação de tarefeiros

Ana Paula Martins falou também do negócio que esta entrega de tarefeiros ao Serviço Nacional de Saúde gera, acreditando que as novas medidas possam mexer com interesses e levantar descontentamentos.Com as novas regras para os médicos tarefeiros, Ana Paula Martins explica que também pretende diminuir desigualdades.

A ministra da Saúde garantiu ainda que o governo não pretende encerrar maternidades.



No entanto, admite que tem havido alguma descoordenação na gestão das urgências de obstetrícia, uma gestão que precisa de ser melhorada.

Apesar destas falhas, Ana Paula Martins garante que este ano a intermitência das urgências foi menor em relação ao ano passado, mesmo no pico do verão.