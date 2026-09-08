"Nessa noite Luís Neves era demitido". Ex-deputado do PSD diz que Montenegro já está "chamuscado"

No dia em que Luís Neves é duplamente chamado à Assembleia da República, numa comissão parlamentar e no âmbito da moção de censura contra o Governo, o antigo deputado Duarte Pacheco defende que já devia estar fora do lugar de ministro da Administração Interna (MAI). Entrevistado no Ponto Central , da RTP Antena 1, afirmou que a autoridade de Luís Montenegro está em causa.





"Firmeza e mostrar que tem autoridade era no dia em que Luís Neves faz aquelas declarações insólitas era nessa mesma noite ser demitido", diz Duarte Pacheco. , diz Duarte Pacheco.

No dia 1 de setembro, antes de o Chega anunciar que ia apresentar uma moção de censura contra o Governo, Luís Neves defendeu-se na Madeira e garantiu na altura que "jamais me intimidarão" e que "nada me vai afastar daquilo que me levou a aceitar este cargo". Estas palavras chocam o ex-deputado do PSD, que considera terem sido uma gota de água para a sua continuidade.





"Agora vêm sucessivos casos" e "nada lhe acontece", critica. São vários os casos de ministros demitidos que Duarte Pacheco recorda, na sequência de atos ou declarações polémicas, entre os governos de Cavaco Silva, José Sócrates e António Costa., critica.

"acaba por começar a chamuscar o próprio PM porque as pessoas começam a perguntar-se o que é que se passa para não ser afastado". A continuidade de Luís Neves leva a que o primeiro-ministro fique comprometido, considera. E acrescenta que

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o PSD têm apontado para o trabalho de Luís Neves como contra-argumento às críticas do MAI.







