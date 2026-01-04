No arranque da campanha, Gouveia e Melo promete "confiança" em tempos de incerteza

Foto: José Sena Goulão/LUSA

Sentados à mesa, apoiantes de vários campos da política, da esquerda à direita, incluindo o antigo ministro do PS, Correia de Campos, o histórico social democrata, Ângelo Correia, o ex-autarca do PSD, Carlos Carreiras, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, ou o mandatário nacional da candidatura e ex-líder do PSD, Rui Rio.



Cachupa no menu, mas prometia-se como prato forte da tarde o discurso de Gouveia e Melo, o primeiro no período oficial da campanha. Nele, o almirante puxou da experiência militar para se colocar como o candidato certo para os tempos de “incerteza" que o mundo atravessa.



”Em tempos de incerteza, eu trago-vos confiança. Em tempos de estagnação, eu trago verdadeira vontade de mudança. Em tempos de ruído, trago serenidade. Em tempos de divisão, trago união”, prometeu o candidato, “Em momentos em que a a opacidade toma conta de muitos discursos, eu trago clareza, eu trago transparência”.



São quatro as bandeiras que promete defender na corrida até Belém: um novo contrato social, um Estado renovado, um Portugal seguro e uma economia para o século XXI.