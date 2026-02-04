Nogueira de Brito. PR lembra "jurista excecional" e "político de enorme sensibilidade"

O militante, antigo deputado e dirigente do CDS José Luís Nogueira de Brito morreu hoje, aos 88 anos.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa manifesta "o seu mais profundo pesar pelo falecimento de José Luís Nogueira de Brito".

O chefe de Estado recorda-o como "jurista excecional, político de enorme sensibilidade e afeto, e comentador de grande prestígio, que avultou na cena nacional, desde os anos sessenta até ao virar do século".

Marcelo Rebelo de Sousa refere que Nogueira de Brito deixou "um traço de amizade nos mais variados setores da vida portuguesa, muito para além da área democrata cristã a que o ligavam a sua formação e o seu militantismo comunitário".

Nesta nota de pesar, o Presidente da República "apresenta à família a sua solidariedade, lembrando também ligações familiares muito antigas".

Nascido em 13 de janeiro de 1938, em Barcelos, no distrito de Braga, Nogueira de Brito licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra.

Foi deputado à Assembleia da República pelo círculo de Braga, presidente da Comissão de Saúde, Segurança Social e Família e presidente do Grupo Parlamentar do CDS. Foi ainda vice-presidente da Comissão Política e presidente do Conselho Nacional do seu partido.