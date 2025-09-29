Nomes de crianças estrangeiras. Rita Matias chega a acordo com lesados

A deputada do Chega estava a ser julgada, mas chegou a um acordo com os lesados.



Esta manhã, à saída do tribunal, Rita Matias disse aos jornalistas que não pode revelar pormenores do acordo.



A deputada do Chega publicou um vídeo onde leu nomes de crianças estrangeiras, alegando que estas tinham passado à frente de crianças portuguesas, numa escola de Lisboa.



Rita Matias afirmou que não teve a intenção de prejudicar os menores e que ficou satisfeita com a decisão do tribunal.