Nordeste: a via rápida que traz turistas, leva população

Sentada a meio da sala dos teares, com duas grandes sacas de lã para trabalhar, está Eva Nunes. É da ilha Terceira,Todas as sete senhoras que aqui trabalham, enchem-se de orgulho ao ver cada peça acabada. Mas os. A responsável, Tânia Arruda, admite isso mesmo e acrescenta:. Quem aqui trabalha sabe-o bem. Aceitam de bom grado este emprego dito popularmente “”. Só não aceitam que se formem estereótipos em volta dos programas de emprego.Ora de pé a receber turistas, ora sentada ao tear. Fátima Leite sabe o que faz. A saia que está a fazerO concelho do Nordeste tem. Praticamentecom mais de 65.Nesta visita ao concelho do Nordeste, visitamos também o grupo de folclore de São José da Salga. Dos poucos mais de 30 elementos,Diana Costa é um exemplo. Tem 23 anos e é ela a presidente do grupo. Estudou no Porto, mas sempre com a ideia de regressar à sua terra,: que quando os jovens vão, não voltam.

Mas há quem definitivamente queira sair. Por ficar longe do maior centro da ilha, Ponta Delgada, por não haver muitas oportunidades culturais ou de emprego… há quem prefira sair.

Se devia haver medidas para atrair população? Devia. Mas como?

Tânia Machado tem um negócio com o marido, Pedro Machado. Ele relacionado com informática, ela com moda.

o Nordeste está a tornar-se um dormitório. É preciso soluções para fixar população? Sim. Mas quais? Para Otília, cada vez mais. É preciso soluções para fixar população? Sim. Mas quais?

Antigamente o negócio corria melhor. Havia mais população no concelho, a conjuntura era outra e não havia “”, que é como quem diz “”.Há um antes e depois. Em outubro de 2011 foi inaugurada a via rápida. Ponta Delgada – Nordeste faz-se agora em 45 minutos. Tornou-se mais fácil para cada habitante ir a Ponta Delgada fazer compras, por exemplo. Dizem estes empresários que foi bom para o turismo, para a saúde…Otília Melo era empresária na altura. “”, diz ela. Tinha uma bomba de gasolina e um café. Encontramo-la a fazer uma visita às amigas do centro de convívio da Feteira Grande, em Santana.

Nordeste é o concelho mais pequeno de São Miguel.

O seu despovoamento e o envelhecimento da população está a. Em freguesias onde havia duas escolas, estão agora ambas de portas fechadas.Hádo pré-escolar ao secundário. O primeiro ciclo temA filha mais velha de Luísa Pereira conseguiu frequentar o 4.º ano na Salga. A filha mais nova teve de fazer um percurso diferente. Ao 3.º ano foi transferida para a escola da Achadinha e ao 4.º foi mesmo para a escola da vila.Nordeste é um concelho rural onde conseguimos ouvir os galos do vizinho. A calmaria da vida acontece aqui.O mais pequeno município da ilha de São Miguel