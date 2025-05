Nova Direita defende que o Estado deve construir mais casas

A Nova Direita foi até Odivelas, em Lisboa, falar sobre os problemas de habitação. A líder do partido Ossanda Líber, diz que tem de haver mais construção de casas, mas com o apoio do estado. Para o problema ser resolvido de forma rápida, o partido sugere que as casas sejam pré-fabricadas.









Reportagem de Diana Craveiro