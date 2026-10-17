Política
"Nova lei das rendas transformou-se num rastilho social"
Em dia de protestos pelo direito à habitação e contra o agravamento do custo de vida, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, reiterou as críticas à lei das rendas "apresentada pela AD e com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal".
Foto: José Coelho - Lusa
"Nós próprios apresentámos uma solução, que é uma lei que permite dinamizar o mercado de arrendamento, proteger os proprietários e proteger os inquilinos. O Governo e o primeiro-ministro não aceitaram a proposta do PS, mas como se vê o PS tinha toda a razão", insistiu Carneiro.
Questionado sobre o vídeo divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, com um manifestante a fazer ameaças à casa de Luís Montenegro, José Luís Carneiro sublinhou que "o direito à manifestação tem de respeitar a ordem, a tranquilidade e a segurança pública".
"Foi aberto um inquérito por parte da IGAI, é preciso aguardar pelas conclusões do inquérito. Eu também recomendo ao primeiro-ministro que procure acompanhar mais de perto o que dizem os serviços de informações e o Sistema de Segurança Interna", retorquiu.