Nova presidente da câmara de Benavente atribui vitória ao "falhanço" comunista

"Foram muitos anos de trabalho por parte do PSD, e agora juntamente com o CDS-PP. Foi um desgaste e um falhanço consecutivo dos executivos comunistas", disse Sónia Ferreira à agência Lusa, ao analisar os resultados destas eleições autárquicas.

Para a nova presidente, "Benavente é um concelho que está parado no tempo. Podia ter crescido muito, tem tudo para crescer, tem tudo para estar no mapa e não está".

Apesar de não ter alcançado a maioria absoluta, a autarca social-democrata sublinhou que "é um dia histórico para o município de Benavente", com a coligação PSD/CDS-PP a destronar mais de quatro décadas de poder dos comunistas.

"Terminamos com 46 anos de Partido Comunista na câmara municipal, estamos mesmo muito, muito contentes com o facto de as pessoas terem acreditado no nosso projeto, viram que o nosso projeto era o projeto alternativo e que as pessoas, efetivamente, queriam a mudança no nosso município", realçou.

Quanto tomar posse, a autarca tem como prioridade "reorganizar toda a câmara municipal", por defender que os "funcionários estão desacreditados, não têm qualquer tipo de alento, nem objetivos nos trabalhos que desempenham".

Em relação à posição, com eleitos da CDU e do Chega no executivo municipal, a social-democrata espera que "respeitem a vontade do povo, que escolheu a mudança".

A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições autárquicas de hoje em Benavente, no distrito de Santarém, retirando o município à CDU (PCP/PEV), segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

De acordo com os dados provisórios, a coligação PSD/CDS-PP conquistou 32,39% dos votos e ficou com dois eleitos, seguida pelo Chega, com 26,61% dos votos e igualmente com dois eleitos.

Em terceiro lugar ficou a CDU, que liderava a autarquia e agora recolheu 24,62% dos votos, ficando também com dois eleitos.

A quarta força mais votada foi o PS, com 13,78% dos votos e um mandato.