Nova proposta sobre perda de nacionalidade por crimes graves deverá cair no Parlamento

Durante o debate desta manhã de nova apreciação do diploma, PSD e Chega trocaram acusações e mostraram que vai ser difícil um entendimento.A reapreciação do diploma que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional e a nova proposta de alteração do PSD são votados ao final da manhã no Parlamento.A nova versão apresentada pela AD prevê menos crimes em relação à proposta inicial. Para além dos crimes contra o Estado e de terrorismo, são acrescentados na proposta apenas os crimes de homicídio qualificado, violação e associação criminosa.