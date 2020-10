Novo Banco. Governo assume compromisso de evitar empréstimo público a Fundo de Resolução

Em conferência de imprensa onde foi feito um ponto de situação das negociações para o Orçamento do Estado de 2021 (OE2021),A garantia de Duarte Cordeiro pode desatar o nó na negociação com os parceiros parlamentares, na medida em que esta tem sido a principal discórdia nas negociações para o OE2021, com o, uma entidade pública. Ao mesmo tempo, o partido propõe uma auditoria do Tribunal de Contas à gestão da Lone Star.e como forma de "aproximação" de posições para encontrar uma solução para esteMariana Mortágua não aceita, assim, a proposta do Governo para o financiamento do Novo Banco, através dos empréstimos, pois isso é colocar os contribuintes a pagar. O BE considera que a proposta que apresenta serve para travar o “abuso” da gestão da Lone Star, a proteção do interesse público e a estabilidade do sistema financeiro.

Governo disponível para “aumento significativo” do salário mínimo

Entre as medidas anunciadas pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que vão constar da proposta do Governo para o próximo orçamento, o destaque vai para a disponibilidade assumida de umDuarte Cordeiro anunciou ainda o objetivo de criação de um novo apoio social extraordinário.Na área da saúde, o Governo assumiu o compromisso relativamente ao r“Estamos ainda em processo de concretização da estabilização de 2.995 postos de trabalhos criados no âmbito da pandemia que agora vão efetivar no SNS”, anunciou Duarte Cordeiro. “Comprometemo-nos também a fazer um levantamento das necessidades para a concretização de, com especial destaque para os cuidados primários”, acrescentou.O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares assegurou ainda a disponibilidade para, no início de 2021, existir um reforço de meios humanos no INEM, com a contratação de cerca de 260 profissionais.“Também nos disponibilizamos para a”, acrescentou Duarte Cordeiro.Na área do trabalho, o executivo mostra-se aberto à contratação coletiva e da implementação de medidas que têm em vista, assim como regularizar situações de falsos contratos de trabalho temporário.Duarte Cordeiro sustentou a tese de que, frisando, porém, que grande parte das matérias anunciadas "ainda se encontram por densificar" com o Bloco de Esquerda, PCP ou PAN até o Governo aprovar a proposta de Orçamento em Conselho de Ministros, o que acontecerá no próximo dia 8.