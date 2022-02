Novo ciclo político. Primeiro-ministro continua a receber sociedade civil

Esta sexta-feira estiveram na residência do primeiro-ministro o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e o Conselho Nacional da Juventude.



António Costa está desde quarta-feira a ouvir os representantes de diversos setores da sociedade civil antes da tomada de posse do novo Governo de maioria absoluta.



Na próxima terça-feira, António Costa recebe em São Bento todos os partidos políticos da nova Assembleia da República à exceção do partido Chega.