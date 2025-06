Novo Governo. Montenegro cria Ministério da Reforma do Estado

Já se conhece o novo Governo. Luís Montenegro escolheu três ministros novos e manteve 13 no Executivo, em alguns casos com pastas novas. A grande novidade é Gonçalo Matias, que será ministro-adjunto e assume um novo ministério: o da Reforma do Estado.

Deixa de haver Ministério da Economia e Manuel Castro Almeida assume essa pasta juntamente com a Coesão Territorial, que já tutelava.



Margarida Balseiro Lopes também ganha novas responsabilidades. Fica com a Cultura, que deixa de estar num ministério autónomo, ganha também a tutela do Desporto e mantém a da Juventude.



O Governo soma 16 ministros e um Ministério novo.