O secretário-geral do PCP diz que o PSD encontrou no PS alguém que lhe vai "dar a mão". Paulo Raimundo esteve, na sexta-feira à tarde, em Alcácer do Sal, numa iniciativa partidária, onde disse que a política do governo é errada e que, por isso, é indiferente se negoceia as medidas com o PS ou com o Chega.