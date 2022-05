Novo líder do PSD. Perfil de Luís Montenegro

Luís Montenegro, de 49 anos, natural do Porto, advogado de profissão, foi deputado durante 16 anos e o líder parlamentar social-democrata que mais tempo ocupou o cargo entre 2011 e 2017. Concorreu pela primeira vez à liderança do partido em 2020, mas perdeu contra Rui Rio, com quem eram públicas as divergências.