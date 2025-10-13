Novo presidente da Câmara de Mação diz que há "muito trabalho" a fazer

José Fernando Martins foi eleito no domingo presidente daquela autarquia, depois de o PS ter vencido a câmara com 51,01% dos votos, naquela que foi a primeira vitória socialista em Mação, enquanto o PSD ficou com 34,09%, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

"Estou a viver com muita alegria porque é realmente um momento histórico e isto é uma dedicação, é uma dedicação ao povo de Mação, porque é ao povo de Mação que eu tenho que agradecer esta vitória", disse José Fernando Martins à agência Lusa, após os resultados das eleições autárquicas.

Questionado sobre qual vai ser a prioridade no município, o socialista disse que é preciso fazer uma avaliação acerca da situação do concelho de Mação, no distrito de Santarém, para então definir prioridades.

"Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Em primeiro lugar, teremos que fazer o diagnóstico da situação toda em que se encontra o município e depois é que teremos que dizer e definir as prioridades", disse o novo presidente da Câmara de Mação.

José Fernando Martins disse ainda que está disponível para "trabalhar com todos os partidos" porque "as pessoas do concelho merecem esse respeito e merecem essa atenção".

Também contactado pela Lusa, o candidato do PSD à Câmara de Mação, José Almeida, admitiu que as eleições de domingo foram uma surpresa, que resultou de "uma aliança" entre o PS e o Chega.

"Não eram os resultados que estava à espera, senti aqui uma aliança entre o partido Chega e o Partido Socialista, ou seja, houve uma mobilização dos votos do Chega para o Partido Socialista", afirmou.

O candidato social-democrata assumiu ainda a responsabilidade pelo "fracasso" das eleições em Mação, que ficaram "longe daquilo que eram os objetivos", reforçando que a meta era conquistar todas as juntas de freguesia e a Câmara Municipal de Mação.

O PS conquistou quatro das seis freguesias do concelho: Ortiga, Envendos, Carvoeiros e União das Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira.

O PSD teve a maioria dos votos nas freguesias de Cardigos e Amêndoa.

O PS ficará com três eleitos, enquanto os sociais-democratas conquistaram dois mandatos.

Nas autárquicas de 2021, o social-democrata Vasco Estrela foi eleito presidente da Câmara de Mação, mas pediu suspensão do exercício do cargo em 15 de janeiro, depois de ter aceitado o convite para vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

Foi substituído em fevereiro passado por Margarida Lopes.

Além de José Fernando Martins (PS) e de José Almeida (PSD), concorreram à Câmara Municipal de Mação, Maria Nicolau (CDU -- coligação PCP-PEV), Mário Ribeiro (Chega) e Carlos Pedro, do movimento independente Todos Juntos Por Mação (TJPM).