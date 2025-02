A titular da Saúde admite, por isso, que vai diminuir “” o número de tarefeiros. Ana Paula Martins está também em negociação com a Ordem dos Médicos para alargar a idade para fazer urgência. Atualmente os médicos com mais de 55 anos podem pedir dispensa da prestação de serviço de urgência e os médicos com idade superior a 50 anos podem pedir para não fazerem urgências noturnas. A ministra da Saúde afirma que, se não fossem estes médicos, “”.”, adianta.” (Parcerias Público-Privadas) - é desta forma que Ana Paula Martins anuncia na Antena 1 que está a refletir nos hospitais que vai entregar à gestão privada. Entre esses que passarão a PPP está o Hospital Beatriz Ângelo.no que diz respeito aos utentes dos centros de saúde. Nesta entrevista aoda Antena 1, Ana Paula Martins garante que o Governo já atribuiu médico de família a cerca de 200 mil pessoas. E quem não tem é quem não quer ou não precisa.” pôr em causa o acesso ao SNS por parte dos imigrantes em situação irregular. “”, garante e acrescenta que respeitará sempre a lei de bases da saúde e a Constituição da República.”. Aliás como ela própria. Ana Paula Martins admite que não vai a uma consulta com a médica de família há mais de cinco anos.”, adianta nesta entrevista, na qual revela também que a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu um aumento de 40 por cento no número de utilizadores do SNS a quem não se consegue cobrar as dívidas.naquele organismo. Assume que não está tudo bem, mas que “”.

Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1.