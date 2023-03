Nuno Barata explica razões da IL para romper acordo parlamentar nos Açores

O Governo Regional dos Açores perdeu a maioria absoluta no Parlamento. Depois da Iniciativa Liberal, o deputado independente no Parlamento açoriano também rompeu o acordo de incidência parlamentar feito com os sociais-democratas para apoio ao Governo Regional de Coligação, que junta PSD, CDS e PPM.