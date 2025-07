Nuno Cardoso apresentou candidatura oficial à Câmara Municipal do Porto

Compromete-se a colocar 20 mil casas no mercado de renda acessível.



Nuno Cardoso já esteve à frente da autarquia da segunda maior cidade do país entre 1999 e 2002 quando substituiu o socialista Fernando Gomes quando assumiu funções no governo.



Esta vai ser a segunda vez que Nuno Cardoso concorre à Câmara Municipal do Porto. Perdeu as eleições que deram a vitória a Rui Moreira, o atual presidente, em 2013.