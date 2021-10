Nuno Melo acusa direção do CDS de "tentativa de golpe de estado institucional"

", afirmou.Nuno Melo recusou um possível adiamento do congresso eletivo, marcado para 27 e 28 de novembro, na sequência da crise política provocada pelo "chumbo" do Orçamento do Estado, e afirmou que "quem tem medo de ir a votos dentro dificilmente terá capacidade para conquistar votos fora".Na sua ótica, está em causa "um expediente ilegal e imoral para adiar o congresso para outra data" e a direção "manter-se ilegitimamente no poder", defendendo que, se as eleições legislativas forem marcadas para final de janeiro ou depois "o presidente do partido já estará fora de mandato".O centrista falava aos jornalistas à porta da sede do CDS-PP, em Lisboa, enquanto decorria dentro do edifício, uma reunião da Comissão Política Nacional, órgão alargado da direção.O eurodeputado criticou também a convocatória, de um dia para o outro, do Conselho Nacional e defendeu que teria de ser "convocado com pelo menos 48 horas de antecedência"."Obviamente que vou impugnar esta convocatória e depois do órgão jurisdicional interno do partido vou recorrer para o Tribunal Constitucional", anunciou.

O 29.º Congresso do partido, no qual será eleita a nova liderança, está marcado para 27 e 28 de novembro, em Lamego (distrito de Viseu). São candidatos à presidência do CDS-PP o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado e líder da distrital de Braga, Nuno Melo.





Nuno Melo aceita adiamento do congresso desde que se realize antes das legislativas



O candidato à liderança do CDS-PP afirmou que aceita um possível adiamento do congresso agendado para o final de novembro, desde que ser realize antes das eleições legislativas.



"Nós não nos importamos nada que o congresso seja adiado, o que não aceitamos é que seja adiado para depois das eleições legislativas", afirmou o candidato.



Nuno Melo defendeu que é importante que "os militantes, através do congresso, legitimem quem os deve representar enquanto líderes e também enquanto estratégia".



"Quem queira evitar o voto dos militantes num congresso que, por vontade própria, pediu, não terá qualquer legitimidade para representar o CDS em eleições legislativas perante o país", salientou Nuno Melo.