Nuno Melo acusa oposição de levar o país para uma crise política que o Governo tentou evitar "até ao último segundo". O CDS reuniu na última noite a comissão executiva na sede do partido e, no final do encontro, disse aos jornalistas que "caiu um bom governo".

Para o presidente centrista o que o PS fez "é um pecado quase mortal", que deve ser medido nas urnas, já que era "perfeitamente escusado".



O também ministro da Defesa acredita que a comissão parlamentar de inquérito proposta pelos socialistas é apenas o instrumento de uma estratégia maior, "a do ataque pessoal".



Quanto às eleições, Nuno Melo garante que o CDS é leal na coligação e está do lado do primeiro-ministro.