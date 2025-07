Nuno Melo avisa que AD é "fórmula experimentada" quando "se especula sobre outros membros no clube"

Nuno Melo falava numa mensagem vídeo transmitida no início das jornadas parlamentares do PSD/CDS-PP, que decorrem até terça-feira em Évora, nas quais não esteve presencialmente por se encontrar ausente do país.

"Quando não falta quem especule sobre a entrada de novos membros para este clube, disto eu sei: sei que a AD é uma fórmula experimentada, com resultados, que se exerce na confiança e na lealdade que há muitos anos existe entre os nossos dois partidos, sempre que se juntavam. Já com fórmulas diferentes, não sei como será", disse.

Nuno Melo não se referiu a nenhum partido em concreto, mas deixou esta mensagem numa altura em que são conhecidas as dificuldades na coligação autárquica para Lisboa entre PSD, CDS-PP e IL na recandidatura de Carlos Moedas.