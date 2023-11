Nuno Melo. CDS a postos para ir a eleições sozinho

Nuno Melo reconhece, no entanto, que uma coligação pré-eleitoral traria vantagem, mas nega que estejam a ser feitos contactos nesse sentido.



O líder dos centristas avisa que nunca fará pedinchice e que uma coligação só existe se for o melhor para o país.



Esta noite, houve um encontro de quadros do CDS, no Largo do Caldas, em Lisboa, que juntou antigos presidentes, deputados e empresários.



Entre os presentes, estiveram Paulo Portas e Manuel Monteiro, por exemplo.



Nuno Melo sublinha os mandatos que o partido tem nas autarquias e o papel nos governos regionais da Madeira e dos Açores, para manifestar a convicção de que o CDS-PP voltará à Assembleia da República, em Março.