Nuno Melo centra campanha onde CDS-PP concorre sozinho ou lidera coligações

O CDS-PP avança para as autárquicas coligado com o PSD na maioria das suas candidaturas, mas também concorre em listas próprias a dezenas de municípios.

De acordo com a primeira versão do programa da volta nacional, divulgado pelo partido, o também ministro da Defesa Nacional aposta nos locais onde o partido concorre sozinho ou lidera a candidatura em coligação.

Fonte oficial do partido disse à agência Lusa que Nuno Melo deverá estar com o líder do PSD, e primeiro-ministro, Luís Montenegro, num jantar/comício no dia 08 de outubro, em Santarém, onde João Leite concorre pela AD.

De acordo com a mesma fonte, poderão acontecer mais cruzamentos das duas campanhas e dos dois líderes, em locais onde estes partidos concorram coligados.

Nas próximas duas semanas, Nuno Melo marcará presenças nos seis municípios que o partido governa, e que quer manter, nomeadamente Velas (Açores), Santana (Madeira), Ponte de Lima (Viana do Castelo), Vale de Cambra, Oliveira do Bairro e Albergaria-a-Velha (Aveiro).

O presidente do CDS-PP arranca a volta nacional, na segunda-feira, ainda antes do arranque oficial da campanha, em Vila Franca de Xira, onde a candidatura dos democratas-cristãos é encabeçada pelo líder parlamentar do partido, Paulo Núncio.

O líder demcorata-cristão segue no mesmo dia para Almada, onde a candidata do partido é a vice-presidente Ana Clara Birrento.

Para terça-feira, primeiro dia de campanha oficial, ainda não foram divulgadas ações, e na quarta-feira estará em Sintra, onde o centrista Maurício Rodrigues concorre com o apoio do PPM e ADN.

Nuno Melo estará, no dia 04 de outubro, em Viseu, onde o antigo deputado Hélder Amaral avança contra o autarca social-democrata Fernando Ruas.

Na primeira semana de campanha, o líder do CDS-PP passará também por Mondim de Basto, Leiria, Covilhã, Vieira do Minho, Vila Verde, Oliveira do Hospital, e Meda.

Já segunda semana estará também em Torre de Moncorvo, Vagos, Montemor-o-Novo e Sever do Vouga.

Na versão do roteiro divulgada na quinta-feira, não estão previstas passagens em Lisboa ou no Porto, onde o CDS-PP concorre coligado com PSD e IL, e apoia Carlos Moedas na capital, e Pedro Duarte na invicta.

O encerramento da campanha está previsto para os Açores.

Nesta campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro, Nuno Melo vai apostar em ações de contacto com a população e arruadas, visitas a feiras e mercados e comícios.