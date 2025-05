Nuno Melo votou este domingo de manhã numa escola do Porto e já chegou à sede de campanha da AD, em Lisboa. O líder do CDS considerou ser "muito cedo" para avaliar os dados sobre a abstenção.

"Fizemos uma campanha eleitoral por todo o país (...) e temos a expectativa de que este ano de trabalho no Governo possa ser reconhecido nas urnas", afirmou Nuno Melo, à chegada à sede de campanha da Aliança Democrática.



O ministro em exercício da Defesa comentou os dados que indicavam que a abstenção estaria mais alta do que no ano passado, mas reconheceu ser "muito cedo ainda para se fazer uma avaliação concreta".