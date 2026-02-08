Política
Nuno Melo deseja sorte a Seguro e promete "trabalho permanente para a valorização da condição militar"
Nuno Melo desejou esta noite a António José Seguro "a maior sorte no exercício do mandato", depois de o candidato socialista ter vencido a segunda volta das eleições presidenciais.
"Gostaria de recordar que Portugal viveu um ciclo muito longo de eleições em menos de três anos", continuou. "Por isso, eu acho que é tempo de se assegurar agora a estabilidade naquilo que é o exercício de mandatos em democracia, para benefício de todos".