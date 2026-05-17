Nuno Melo diz que CDS "vai a jogo" na revisão constitucional e rejeita "ir a reboque"

Em entrevista à RTP, o presidente do CDS reiterou que o partido “vai a jogo” na revisão constitucional, com a sua própria proposta.O líder do CDS, que foi reeleito este domingo com mais de 89% dos votos durante o Congresso do partido, disse ainda que as palavras do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre a utilização da Base das Lajes “não podem ser interpretadas de forma literal”.“Marco Rubio quis sublinhar ideia de Portugal ser um aliado confiável”, disse, garantindo que “Portugal facultou a utilização da base das Lajes com condições”.“Temos condições para dizer que as condições foram cumpridas pelos EUA”, asseverou.