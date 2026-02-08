Política
Nuno Melo recorda momento difícil em que decorre a votação
O presidente do CDS-PP já votou e recorda que o país está a viver um momento difícil devido aos efeitos do mau tempo que tem assolado o território.
Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa
O governante deixou ainda uma palavra de pesar s pela morte do GNR e bombeiro voluntário em Portalegre que morreu no sábado junto ao rio Caia.
Nuno Melo recordou ainda que o próximo presidente da República é também o Comandante Supremo das Forças Armadas, "com quem terei de me relacionar no âmbito das funções enquanto ministro da Defesa, ao longo de todo o meu mandato".