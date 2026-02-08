Nuno Melo recorda momento difícil em que decorre a votação

Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

Nuno Melo, que é também ministro da Defesa, deixou uma palavra de apreço pelo trabalho realizado pelo exército e pela GNR no apoio às populações afetadas pelos temporais.



O governante deixou ainda uma palavra de pesar s pela morte do GNR e bombeiro voluntário em Portalegre que morreu no sábado junto ao rio Caia.



Nuno Melo recordou ainda que o próximo presidente da República é também o Comandante Supremo das Forças Armadas, "com quem terei de me relacionar no âmbito das funções enquanto ministro da Defesa, ao longo de todo o meu mandato".