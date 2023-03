Nuno Melo sobre rotura. "Está em causa estabilidade do Governo dos Açores"

Nuno Melo, presidente do CDS-PP considera que decisão da Iniciativa Liberal em romper o acordo de incidência parlamentar nos Açores abre a porta ao Partido Socialista e Presidente do CDS-PP, Nuno Melo, afirma que a rotura do acordo parlamentar de direita nos Açores abre a porta ao Partido Socialista e à esquerda, "tudo o que Portugal não precisa".