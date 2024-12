Nuno Melo vê relação perversa entre PS e Chega

No jantar de Natal do CDS-PP, Nuno Melo afirmou que Chega e PS têm uma relação perversa e prejudicial ao país. Já quanto ao tema das presidenciais, não se pronunciou sobre uma possível candidatura do almirante Gouveia e Melo.

À pergunta sobre se Paulo Portas seria um bom candidato, o líder do CDS-PP respondeu que o processo ainda não está sobre a mesa do partido.