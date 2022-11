O adeus de Jerónimo de Sousa

O até aqui secretário-geral do PCP despediu-se este sábado do cargo. E numa última intervenção como líder do PCP, Jerónimo afirmou que a governação de maioria absoluta tem mostrado "um PS cada vez mais inclinado para a direita". O secretário-geral cessante do PCP reconheceu ainda que o partido tem dificuldades e insuficiências que "importa superar" e apelou à resistência dos comunistas contra a "brutal ofensiva" em curso.