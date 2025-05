O BE alerta para os "não temas desta campanha eleitoral"

"É um mundo à parte", referiu a coordenadora do Bloco de Esquerda. Foi numa festa com o título "Mudar de Vida", que aconteceu na Associação Moradores da Bouça, no Porto, que contou até com a presença de um...pombo.





Mariana Mortágua expôs ainda as incongruências dos números apresentados pela Iniciativa Liberal quando fala de uma possível redução de funcionários administrativos, dizendo que "implicaria reduzir o número de funcionários administrativos do estado em 102 mil pessoas", só que "só há 92 mil funcionários administrativos do estado".





A coordenadora do BE disse e repetiu ainda que "a direita fala de milionários, fala sobre empresas, sobre consumidores, mas nunca fala em trabalhadores".