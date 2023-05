"O Bloco foi à Ucrânia fazer o quê?". Pedro Soares critica "discursos vagos" e apego à geringonça

Pedro Soares é o único adversário de Mariana Mortágua e criticou, na intervenção deste sábado perante a XIII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda,, apontou.Nesse sentido, considera que não foi feita uma avaliação do percurso eleitoral nos últimos anos.Com críticas diretas ao discurso anterior, de Mariana Mortágua, afirmou que “os tempos não estão para discursos vagos sobre uma vida boa para todas as pessoas” e recusou fazer “declarações que só podem ter como desfecho a diminuição da nossa identidade e do nosso papel”.Pedro Soares dirigiu também palavras fortes à situação na Ucrânia. Exigiu, por um lado, “a condenação inequívoca da Federação Russa pela invasão de um país soberano e solidariedade total com o povo ucraniano, que tem o direito de se defender".Por outro lado, assume-se “perplexo” ao ver “dirigentes do Bloco de Esquerda a “declararem que em matéria de guerra na Ucrânia a posição é a mesma do Governo português", ou seja, o mesmo posicionamento “da NATO”.“O BE foi a Ucrânia fazer o quê? Comprometer-se com a posição euro-atlântica do prolongamento da guerra e da escalada militar, foi corroborar o convite a um neonazi para discursar no nosso parlamento?", questionou ainda.