O Bloco no terraço da sobrevivência

Mariana Mortágua culpa o PS por ter aberto a porta à extrema-direita. Admite, no entanto, acordos com Pedro Nuno Santos com condições e assinados. No documento quer ver o acesso a todos à habitação, o aumento de salários, e o reconhecimento dos direitos de quem trabalha por turnos. O BE na esquina da política olha também para a esquerda e admite coligações autárquicas com o Livre.