O governo sobre a saúde "corta primeiro, pensa depois"

A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda diz que é necessário pensar o Serviço Nacional de Saúde de forma diferente. Catarina Martins





No mercado de Torres Novas, Catarina Martins deu como exemplo a concentração dos serviços de urgência e a gestão das vacinas para a gripe. A candidata acusou o governo de não ter sido capaz de se prevenir e de agora não saber o que fazer. "É difícil pensar em maior irresponsabilidade", disse.





Catarina Martins começou o dia a ouvir as queixas e as preocupações sobretudo dos mais velhos, que para lá da questão do SNS, pedem também aumentos reais nas pensões. Mais logo, a candidata estará no debate com todos os cadidatos à Presidência da República, na RTP.