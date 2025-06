"O Governo usa a imigração como arma de arremesso contra o PS"

com a forma como tem falado de imigração, tem gerado lastro para que às vezes apareça o partido de extrema-direita a dizer: finalmente o Governo vem na nossa direção”. Eurico Brilhante Dias acusa a extrema-direita de colocar portugueses contra estrangeiros e diz que o Governo “”.

Em entrevista ao podcast da Antena 1 “Política com Assinatura”, o futuro líder parlamentar do PS considera isso “”.

Há uma capitulação ideológica do governo ao Chega?

Brilhante Dias não vai tão longe, mas reconhece que há questões nos diplomas da imigração que o Governo quer aprovar na Assembleia da República que suscitam dúvidas.





divergência grosseira” com a Constituição e em medidas que “não vejo como um social-democrata pode concordar”. Fala de uma “” com a Constituição e em medidas que “”.Eurico Brilhante Dias admite que o voto contra o voto de confiança do governo de Montenegro foi um erro estratégico.

”, admite o futuro líder da bancada socialista e dá como exemplo o voto contra do PS na moção de confiança que destronou o Governo e ditou eleições legislativas antecipadas.

“Aos olhos da maioria dos militantes do partido socialista um voto diferente no dia da moção de confiança podia ter alongado ou prolongado a legislatura anterior”, no entanto acrescenta que “não sei se o Secretário-Geral do Partido Socialista, em função do quadro construído, podia ter tomado outra decisão”.





foi um homem corajoso”. É um partido que vive do descontentamento”, é como Eurico Brilhante Dias avalia a progressão do Chega no sistema político. Brilhante Dias deixa o reconhecimento: Pedro Nuno Santos “”.”, é como Eurico Brilhante Dias avalia a progressão do Chega no sistema político.

PS e PSD não têm dado resposta nos últimos anos”, admite Brilhante Dias. Existe, acrescenta, que há “um certo inconseguimento do sistema democrático” em encontrar soluções para quem está a passar por dificuldades sociais e económicas. ”, admite Brilhante Dias. Existe, acrescenta, que há “” em encontrar soluções para quem está a passar por dificuldades sociais e económicas.

Para o futuro líder parlamentar do PS existe uma frustração de uma franja da sociedade portuguesa que leva ao voto no Chega, “” diz.

Primeiro as Autárquicas e só depois olhar para as Presidenciais

o Partido Socialista não devia chegar a estas eleições sem apoiar um candidato”. Se esse candidato deve ser António José Seguro, Brilhante Dias só responde após as autárquicas. E o socialista concorda com Pedro Nuno Santos: “”. Se esse candidato deve ser António José Seguro, Brilhante Dias só responde após as autárquicas.

Eurico Brilhante Dias defende que o PS deve primeiro tratar do combate autárquico, avaliar os resultados dessas eleições, e só depois “” sobre o candidato do PS à Presidência da República.O futuro responsavel pela bancada parlamentar socialista relembra que o leque de candidatos a Belém ainda não está fechado. “”, ou seja, após as autárquicas.

Pedro Nuno Santos versus José Luís Carneiro

Um merece ter um lugar na Assembleia da República, o outro deve ser Primeiro-Ministro.

é aquele que eu gostaria que viesse a ser o próximo primeiro-ministro". Quanto a José Luís Carneiro é, na sua ideia, o melhor líder para o PS neste momento e mais: “".

Na opinião de Eurico Brilhante Dias “", defende.

Reforma do Estado?

não acredita que vá haver uma verdadeira reforma do Estado sem cortes de funcionários públicos.

O presidente do grupo parlamentar do PSde funcionários públicos.O Governo não informou o PS sobre a operação norte-americana na Base das Lajes, nos Açores. Eurico Brilhante Dias assegura mesmo que o partido não sabia do bombardeamento ao Irão por parte dos Estados Unidos.

?”, a pergunta de Eurico Brilhante Dias sobre o novo Ministro Adjunto e da Reforma do Estado.Pede por isso ao Governo que tenha isso em atenção e garante que o PS não fará “”.