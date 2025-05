"O mundo está como está". Marcelo vota antecipadamente e apela à participação

"O meu apelo é de que votem. Votem por uma razão muito simples: o mundo está como está, não está fácil, está mais difícil do que há um ano e por outro lado não pode haver eleições no próximo ano", sustentou o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas, depois de depositar o boletim na urna instalada no edifício da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.Marcelo Rebelo de Sousa lembrou assim que, nos seis meses subsequentes à convocação de eleições legislativas, é impossível realizar novo ato, como acontece, de resto, nos seis meses finais do mandato em Belém.

O presidente quis desta forma apontar que, a haver necessidade de novas eleições, tal só poderia ocorrer no final da primavera ou início do verão de 2026.



Marcelo exortou os eleitores a porem de parte a ideia de emendar amanhã o que é feito agora.

O presidente da República votou pelas 11h30, cerca de 45 minutos depois de ter chegado à Câmara de Vila Real de Santo António. Neste local estavam inscritos 925 eleitores.





O presidente pediu para votar antecipadamente com o intuito de se deslocar no próximo domingo ao Vaticano, onde vai assistir à missa inaugural do pontificado do papa Leão XIV. O maior número de sempre



Mais de 333 mil eleitores inscreveram-se para votar este domingo, em antecipação às eleições de 18 de maio.







Na última-semana inscreveram-se 333.347 eleitores recenseados em território português para votar antecipadamente. É o maior número de sempre desde que a modalidade foi instituída. Nas legislativas de março de 2024, pediram para votar antecipadamente 208.007 eleitores, entre os quais Marcelo Rebelo de Sousa.

Os eleitores inscritos podem dirigir-se à mesa de voto no município por si escolhido, identificar-se e indicar a freguesia onde estão recenseados. Após o voto, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança, que serve de comprovativo.



Caso não consigam fazê-lo antecipadamente, os eleitores inscritos podem ainda exercer o direito de voto, no próximo domingo, na assembleia ou secção de voto onde se estejam recenseados.



c/ Lusa