"O mundo vai mudando e o país fica para trás", acusa IL

A Iniciativa Liberal alerta para os anos difíceis que vamos viver, e acusa o governo de agravar esse cenário por tudo o que devia ter feito, e não fez. À margem do quinto aniversário do partido, no Porto, João Cotrim Figueiredo sublinhou que o país não está preparado para enfrentar a crise. Acusa o governo de ter tido zero vontade de reformar estruturalmente o país.