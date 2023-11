"O país não merecia ser chamado de novo a eleições". A reação de António Costa

António Costa anunciou que apresentou "uma alternativa séria" ao Presidente da República que incluía o nome de Mário Centeno para primeiro-ministro, garantindo que "tinha todas as qualidades".

"Num contexto de tanta incerteza internacional, o que precisávamos era não só de ter este orçamento aprovado, mas também de renovar o Governo", defendeu.







Sobre a investigação de que é alvo, o primeiro-ministro voltou a recusar a prática de "qualquer ato ilícito ou sequer qualquer ato censurável" e disse que aguardará "serenamente se vai haver inquérito".





O primeiro-ministro afirma que tudo o que sabe sobre o processo em que está envolvido é o que a comunicação social tem avançado e diz que o caso chocou o país e também ele ficou chocado com o que a Procuradoria-Geral da República revelou na terça-feira.





Questionado sobre os possíveis nomes para a liderança do PS, António Costa disse que expressará a sua escolha no boletim de voto e que não terá "qualquer tipo de intervenção". "O PS tem ótimos quadros para assumirem a liderança do partido", declarou.



Costa anunciou ainda que vai falar com Marcelo sobre a situação do ministro João Galamba no Executivo.