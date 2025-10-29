"O primeiro-ministro caiu nos braços do Chega, Montenegro devia ter pudor"

à direita da extrema-direita". Para José Luís Carneiro, o discurso do ministro da Presidência está “".

Sobre isso, em entrevista aoda Antena 1, José Luís Carneiro diz que “” e acusa de ser Montenegro quem "” e de ser “”.O líder dos socialistas também não poupa António Leitão Amaro, que acusou o PS de “”.

“Governo traiu os eleitores”



José Luís Carneiro afirma que o Governo, “logo na apresentação do Programa do Governo, traiu a confiança dos eleitores, porque em campanha eleitoral nunca assumiu publicamente que queria fazer a revisão da Lei de Bases da Saúde, nem nunca falou com os eleitores sobre querer alterar as leis do trabalho”.



abstenção exigente” do PS, o primeiro-ministro não se pode desculpar com o PS para não cumprir os compromissos que assumiu com os portugueses, por exemplo em termos de habitação, saúde, rendimentos e concretização do Plano de Recuperação e Resiliência. E reafirma que, com a “” do PS, o, por exemplo em termos de habitação, saúde, rendimentos e concretização do Plano de Recuperação e Resiliência.

Admite que Luís Montenegro cumpriu o prometido: retirou do Orçamento do Estado para 2026 matérias às quais o PS se mostrou contra. Mas, José Luís Carneiro avisa: “”. “”, reforça.

“Frouxo, eu?! O país tem é muitos fanfarrões e bazófias”



Nesta entrevista ao podcast da Antena 1 Política com Assinatura, José Luís Carneiro recusa ter sido “frouxo” no sentido de voto da proposta de Orçamento de Estado.



Eu estou a utilizar esta expressão para aqueles que acusam a oposição socialista de ser frouxa”, remata. Não responde se vê Luís Montenegro como um fanfarrão ou um bazófias. “”, remata.

”, ironiza. “”.

Nacionalidade: Governo aliou-se ao Chega, diz José Luís Carneiro



“Quando olho para estas propostas que o nosso Governo está a fazer, caminhando para a desumanidade do Chega, digo que isto é inaceitável”.



o Governo preferiu aliar-se ao Chega nesta matéria?”, José Luís Carneiro responde: “isso parece-me claro”. À pergunta da editora de política da Antena 1: “”, José Luís Carneiro responde: “”.

Na opinião do secretário-geral do PS, as políticas de imigração do Governo “”.

André Ventura: entrada de leão, saída de sendeiro



José Luís Carneiro garante que não é intenção do PS levar a Lei da Nacionalidade ao Tribunal Constitucional. Os socialistas preferem esperar pela apreciação do presidente da República.



É uma daquelas entradas de leão e saída de sendeiro, mas não é a primeira, tem acontecido várias vezes”, critica. Recusa que o PS seja responsável pelo grande fluxo migratório que Portugal tem registado. José Luís Carneiro não aceita a crítica por parte do Governo de Montenegro que acusa o PS de ter implementado uma política de imigração de “portas escancaradas”, fruto do estabelecimento da manifestação de interesse. E acusa o Chega de ter recuado no que diz respeito à perda da nacionalidade. “”, critica.que Portugal tem registado. José Luís Carneiro não aceita a crítica por parte do Governo de Montenegro que acusa o PS de ter implementado uma política de imigração de “”, fruto do estabelecimento da manifestação de interesse.

afirmações produzidas a partir da ignorância de quem desconhece o que se passou na Europa de 2014 e 2015 até à atualidade”. Garante que são "”.

No entanto, o líder do PS adianta que “”.”, defende.

Governo está a falhar: “tem havido falhas incompreensíveis” na Administração Interna



Garante que não coloca a culpa na Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública nem nos seus profissionais, no entanto José Luís Carneiro denuncia “uma debilidade na coordenação que é devida ao Sistema de Segurança Interna”.



Em várias funções de soberania o Governo tem falhado, esta é uma das áreas onde tem havido falhas incompreensíveis”. E acrescenta: “”.

O secretário-geral do PS diz mesmo haver “”.

Seguro: apoio num tempo oportuno e convicto



“Foi um apoio no tempo oportuno e foi um apoio convicto” - é desta forma que José Luís Carneiro se refere ao apoio do Partido Socialista à candidatura a Belém por parte de António José Seguro.



Relembra que, na altura, o país estava a quatro meses das eleições presidenciais e que dentro da Comissão Nacional do PS apenas dois membros se abstiveram em relação a esse apoio.O líder do PS garante que caso Seguro ganhe as eleições “”, porque, diz, eleições para presidente da República não são eleições partidárias.José Luís Carneiroe adianta que gostava de ter o apoio de António Costa à candidatura de Seguro às eleições presidenciais de janeiro do próximo ano. “”, conclui.. O autarca socialista foi quem, em julho, decidiu demolir dezenas de habitações ilegais, gerando críticas até no interior do PS.José Luís Carneiro manteve e mantém a confiança política em Ricardo Leão e relembra que na altura, ele próprio, inteirou-se das várias possibilidades de alojamento para as famílias que ficaram sem casa. Uma”, defende.

