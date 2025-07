"O Problema do INEM é a falta de liderança"

Fotografias de Gonçalo Costa Martins

O PS não tem dúvidas que de que os problemas do INEM vão continuar enquanto a questão da liderança do Instituto de Emergência Médica não for resolvida. No programa Entre Políticos, da Antena 1, a deputada do PS, Sofia Andrade e o deputado social democrata Francisco Sousa Vieira trocaram acusações de responsabilidade sobre o estado do SNS e a crise no INEM. Bernardino Soares do PCP e Joana Cordeiro da IL sublinham que o desinvestimento tem anos.