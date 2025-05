O retrato da saúde em Portugal

Foto: Benoit Tessier - Reuters

Um dos factos que se destaca é o forte crescimento do setor privado nos últimos anos. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística são relativos a 2023. Nesse ano existiam no país 242 hospitais. 130 privados, um número que já superava o dos hospitais os públicos. No Serviço Nacional de Saúde estavam contabilizadas 111 unidades. Existe ainda uma unidade hospitalar em regime de parceria público-privada, o Hospital de Cascais.