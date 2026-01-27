O último debate. Seguro e Ventura vão estar frente a frente esta noite

Telejornal | 26 de janeiro de 2026

A menos de duas semanas para o dia das eleições, António José Seguro vai colecionando cada vez mais apoios, da esquerda à direita.Numa nota escrita, Cavaco anunciou que vai votar neste candidato porque vê nele uma pessoa "honesta e educada".Paulo Portas, vice-primeiro-ministro quando Seguro liderou a oposição, também garantiu que vai votar no que diz ser o candidato moderado ao invés de Ventura a que chama de “candidato que grita muito”.“Apoios surgem, recebo com todo o gosto, mas não mudo”, acrescentou.Ventura diz não estar surpreendido com o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro, que vê como “uma espécie de talismã”.Ventura observa que o Chega venceu sempre na terra do próprio Cavaco Silva e salienta que “foi nos momentos que Cavaco apelou mais ao voto contra o Chega que as pessoas mais votaram no Chega”.O candidato diz, por isso, que gostava de saber o que pensa Passos Coelho desta decisão, afirmando que “deve estar muito surpreendido”.O candidato apoiado pelo Chega diz que as figuras cimeiras do sistema estão a juntar-se ao candidato apoiado pelos socialistas “não por António José Seguro, mas sim numa lógica anti André Ventura”.António José Seguro e André Ventura defrontam-se, a 8 de fevereiro, na segunda volta das eleições presidenciais, depois de na primeira volta o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31 por cento dos votos e o líder do Chega obtido 23 por cento.