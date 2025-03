A Procuradoria-Geral da República está a investigar suspeitas de favorecimento numa obra em Espinho, com possíveis ligações à sociedade de advogados de Luís Montenegro.

Segundo o jornal Expresso, o primeiro-ministro elaborou pareceres jurídicos que foram favoráveis ao empreiteiro da obra, quando estava em conflito com a câmara municipal.



A Procuradoria-Geral da República confirma a existência de investigação, já com dois anos, às obras do canal ferroviário de Espinho.