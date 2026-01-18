Política
Presidenciais 2026
"Obrigado". Ventura considera "maior honra" disputar a segunda volta
André Ventura agradeceu a todos os apoiantes por conseguir "liderar o espaço não socialista".
"O país despertou. O país que há 40 anos não tinha uma segunda volta nestas eleições despertou. E despertou apesar de tudo", declarou, acrescentando que "olhando para o mapa eleitoral ficou evidente que os portugueses não quiseram saber o que o líder do PSD lhes disse, da Iniciativa Liberal, outros quaisquer".
O líder do Chega felicitou os resultados da candidatura, alegando que os portugueses consideraram que esta era a "alternativa ao socialismo".
"A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a nós a liderança dessa direita", sublinhou, enquanto ecoavam gritos e aplausos na audiência. "Num espaço e num momento de tanta fragmentação, nós conseguimos mostrar que conseguimos derrotar o candidato do Governo e do montenegrismo."
André Ventura considerou que fez uma "campanha sem picardia pessoal, sem ofensa".
"Fizemos a campanha talvez mais popular de sempre", disse ainda. "Esta foi a maior honra da minha vida, disputar uma segunda volta das eleições Presidenciais".
E ironizou: "Quis o destino, por sua ironia, que acabássemos a usar a reta final destas eleições precisamente com o candidato socialista".
"E este candidato socialista defende tudo ao contrário do que nós defendemos. Quer mais impostos para distribuir mais subsídios (...), quer continuar a sufocar as empresas com mais burocracia, quer mais imigração descontrolada, quer mais descontrolo na nossa Justiça, coisa que não queremos, não fosse o Partido Socialista talvez o maior responsável moral pelo estado de corrupção e de degradação em que o país está".